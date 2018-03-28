Cumaya dikkat!

2016’da kontrolden çıkan uzay istasyonunun, Türkiye’nin de yer aldığı 43 derece kuzey ila 43 derece güney paralelleri arasında bir noktaya çarpacağı tahmin ediliyor.

Avustralya Uzay Mühendisliği Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Dr. Elias Aboutanios, İngiliz BBC’ye verdiği demeçte, 8.5 tonluk istasyonun “şu anda Dünya’ya doğru geldiğini, alçalma oranının, istasyonun ilerlediği atmosfer kalınlaştıkça giderek hızlanacağını” ifade etti.

Aboutanios’ göre; istasyon, Dünya’ya 100 kilometre mesafeye ulaştığında ısınmaya başlayacak. Bu da istasyonunun büyük oranda yanmasına yol açacak. Ancak Çin, istasyonun yapımında kullanılan malzemeye ilişkin bilgi vermediği için ne kadarlık kısmın Dünya’ya düşeceği henüz bilinmiyor. Şayet istasyon gece ve nüfusun yoğun olduğu bir bölgenin üzerinde yanarsa, bir meteor ya da yıldız kaması gibi görülebilecek. Uzmanlar, yakıt tankları ve roket motorları gibi çok yoğun parçaların atmosferden geçerken tamamen yanmayabileceğini söylüyor. Fakat endişelenecek bir durum yok. Zira, istasyondan arta kalan parçaların bir insana çarpma olasılığı çok küçük. Avrupa Uzay İstasyonu’ndan Holger Krag’ın tahmini ise şöyle: “Bu parçalar nedeniyle bir kişinin yaralanma ihtimali, bir yıl içinde iki kez yıldırım düşmesi sonucu yaralanma olasılığıyla benzer.”

Çin’in 2022 yılı için hedeflediği insanlı istasyonunun prototipi olan Tiangong 1, 2011’de yörüngeye yerleşmiş, beş yıl sonra ise görevini tamamlamıştı. Çinli yetkililer istasyonun kontrolünü kaybedince, düşüşün zamanı ve etki alanı konusunda tahminde bulunmak da bir hayli zorlaştı.