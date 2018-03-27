Facebook'a bir tekme de Apple'dan

Apple CEO'su Tim Cook, bir ticaret konferansı için Çin'i ziyaret etti ve buradan Facebook-Cambridge Analytica veri skandalı hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Cook uygulama ve online hizmetlerin çok daha sıkı kullanıcı gizliliği kurallarına sahip olması gerektiğini vurguladı ve Apple'ın bu konudaki farkının altını çizdi.

CHIP'in haberine gçre Cook, skandalın ciddiyeti konusunda hükumetlerin harekete geçmesi gerektiğini ve iyi hazırlanmış düzenlemelerin yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi. Cook ayrıca şu yorumu yaptı: "Size ait yıllara bedel tarama geçmişiniz, bağlantılarınız, hayatınızın en detaylı ayrıntılarına kadar neyi sevip neyi sevmediğinizi herhangi birinin bilmesi - bence böyle bir perspektif var olmamalı."

Apple, iOS ve macOS kullanıcılarının verilerini hiç bir zaman gelir için kullanmamaya gayret gösteriyor. Cook'a göre bu önlemler Apple'ın şu an Facebook'un yerinde olmasını önledi.

Cook, birçok insanın kişisel verilerini şirketlere emanet ederken gelecek için nasıl riskler taşıdığını bilmediğinin altını çizdi. Ona göre Facebook'un bu skandalına benzer bir olayın gerçekleşmesi kaçınılmazdı. Facebook ise oluşan zararı gizlemeye çalışırken, böyle bir hatanın bir daha olmayacağına söz veriyor.