Hawking ölmeden önce açıklamış..

Bilim muhabiri Pallab Ghosh'un sorularını yanıtlayan Hawking'in, "Evren'e gözlerimizi yeni açtık" dedi.

Çağımızın en saygın ve başarılı bilim insanlarından İngiliz Fizik Profesörü Stephen Hawking 14 Mart’ta hayatını kaybetmişti. Hawking’e, verdiği son röportajda soruları soran BBC Bilim Muhabiri Pallab Ghosh’un röportajı yayınlandı.

Hawking’in Evren ile ilgili görüşlerini aktardığı röportajda, “Kozmolojik bir mesafe ölçüm tablosu sayesinde kozmolojik gözlemlerin yeri konusunda bize çok şey söyleyebilir ve pek çok sürprizle karşılaşabiliriz. Yerçekimsel dalgaların gözlenmesi, izafiyet teorisinin test edilmesine imkân tanıyacak. Kimileri karanlık maddenin dışarıda bırakılması için izafiyet teorisinin güncellenmesi gerektiğini düşünüyor. Yerçekimsel dalgaların ölçümlenmesi, izafiyet teorisinde yapılabilecek modifikasyonlar için de bir temel oluşturabilir” diyor.

Hawking, Evren’i gözleme yöntemlerinin de öngörülemeyecek şekilde değişeceğini ifade ederken, “Hâlâ gözlerimizi, hatta kulaklarımızı ovuşturuyoruz. Yerçekimsel dalgaların sesine yeni uyandık” diyor. Hawkingg, röportajda altının neden nadir olduğunu da, “Altın maddesini ortaya çıkaran tek olay nötron yıldızlarının çarpışması. Altın her yerde nadir, sadece Dünya’da değil. Bunun nedeni nükleer bağlanım enerjisinin demirde tavan yapması. Daha ağır metallerin oluşumu bu nedenle zor” yorumunu yapıyor.