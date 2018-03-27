Dikkat! Hızlı yayılan GetContact uygulaması güvenilir mi?

"Kim beni nasıl kaydetmiş?" diye soranlardansanız, GetContact uygulaması bu hizmeti sunuyor.

Habertürk- Uygulamayı indiren kullanıcılar, telefon numarasıyla veya Facebook hesabıyla sisteme giriş yapabiliyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan arama ekranına numaranızı yazmak ve ardından Sorgula butonuna basmak yeterli oluyor. Sistem, havuzundaki numara ve isimler arasında yazdığınız numarayı araştırıyor ve bu numara ile eşleşen tüm kayıtları ekrana sunuyor.

GetContact uygulamasını edinmek için iOS cihazlar için App Store'dan, Android cihazlar için ise Google Play Store'dan arama yaparak indirmek mümkün.

GetContact, uygulamayı indiren kişilerin rehberindeki tüm numaraları ve isimlerini alarak kendi havuzuna aktarıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik olarak kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor.

Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ise tehlike arz ediyor.

Kişiler Verileri Koruma Kurulu, geçtiğimiz yılın sonunda bu uygulamaları yasaklayan bir karara imza atmıştı. 27 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren servislere yasak getirmişti.

Kararın yayınlanmasının ardından, bu yönde hizmet veren birçok site ve uygulama durdurulmuştu.