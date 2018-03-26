O uygulamaya dikkat! Kişi bilgilerini kopyalıyor

Sosyal medyada gündem olan GetContact uygulaması, kullanıcıların kişi rehberlerini kendi havuzuna kopyalayarak diğer kullanıcılarla paylaşıyor.

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının yeni gözdesi GetContact uygulaması, kullanıcılarına insanların kendilerini rehberlerine ne şekilde kaydettiklerini görme şansı tanıyor. Ancak sistemin çalışma şekli, kullanıcıların verilerini tehlikeye atıyor.

GetContact, uygulamayı indiren kişilerin rehberindeki tüm numaraları ve isimlerini alarak kendi havuzuna aktarıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik olarak kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor.

Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ise tehlike arz ediyor.

Kişiler Verileri Koruma Kurulu, geçtiğimiz yılın sonunda bu uygulamaları yasaklayan bir karara imza atmıştı. 27 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren servislere yasak getirmişti.

Kararın yayınlanmasının ardından, bu yönde hizmet veren birçok site ve uygulama durdurulmuştu.