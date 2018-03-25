DHA - Uber’in ayrıca bu satışla toplam anlaşmadan yüzde 30’luk bir pay elde edeceği söylenirken, Reuters’ta yer alan habere göre söz konusu anlaşmanın resmi açıklamasının Uber ve Grab tarafından Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.
25 Mart 2018 17:55
Uber'den şaşırtan hamle
ABD merkezli uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber’in Güneydoğu Asya’daki işletmesini bölgedeki en büyük rakibi Grab’e satacağı duyuruldu.
Çok Okunanlar
-
Uber'den şaşırtan hamle
-
Spotify'ı tam iki milyon kişi kaçak kullanıyor
-
Facebook’a bir şok da Elon Musk’tan!
-
Facebook bizi nasıl gözetliyor?
-
2 dev şirket Facebook hesaplarını kapattı
-
Instagram'a flaş özellik!
-
YouTube'da müzik dinlemek çekilmez hale gelebilir
-
Skandal sonrası dev şirkette şüpheli paket alarmı
-
Zuckerberg'den skandalla ilgili açıklama
-
Youtube'den Chrome sürprizi