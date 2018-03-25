Uber'den şaşırtan hamle

DHA - Uber’in ayrıca bu satışla toplam anlaşmadan yüzde 30’luk bir pay elde edeceği söylenirken, Reuters’ta yer alan habere göre söz konusu anlaşmanın resmi açıklamasının Uber ve Grab tarafından Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.