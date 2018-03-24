Spotify'ı tam iki milyon kişi kaçak kullanıyor

Dünyanın en çok kullanılan müzik uygulamalarından Spotify'ı kaçak kullananların sayısı tahmin edilenden çok daha yüksek

Spotify, dünyanın en çok tercih edilen müzik stream uygulamalarından biri. 2017'nin sonu itibariyle 157 milyon aktif kullanıcıya sahip olan bu uygulamayı kullananların 86 milyonu ücretsiz sürümden yararlanıyor. Ancak Spotify'ı düşündüren şey, premium özelliklerden faydalanan kaçak kullanıcılar!

Spotify, premium özelliklerden faydalanan kaçak kullanıcı sayısının bir hayli cüzi rakamlarda olduğunu düşünüyordu. Ancak bu ayın başında gelen rakamlar durumun hiç de öyle sanıldığı kadar masum olmadığını gösterdi.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen habere göre 2 milyondan fazla kişi, uygulamayı tam sürüm olarak kullanmasına karşın herhangi bir ödeme yapmıyor. Dahası bu kişiler reklamlarla da karşılaşmadığı için şirketi tamamen zarara uğratıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulmak isteyen Spotify ise, önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir güncelleme ile bu problemi kökten çözmeyi planlıyor.