2 dev şirket Facebook hesaplarını kapattı

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton'ın ardından Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk da sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına destek verdi.

Musk'ın tweeti sonrasında Tesla ve SpaceX firmaları Facebook hesaplarını kapadı.