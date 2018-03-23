Instagram'a flaş özellik!

Instagram, insanların akışı daha iyi kontrol etmelerini ve gönderilerin zamanında görüldüğünden emin olmalarını sağlamak için değişiklikler yaptığını açıkladı.

Instagram, akışın beklenmedik bir şekilde otomatik olarak yenilenmesini değil, kullanıcılar istediğinde yenilenmesini sağlayacak “Yeni Gönderiler” butonunu test ettiğini duyurdu. İnsanlar sadece bu butona bastıkları sürece akışın en üstündeki yeni gönderilere yönlendiriliyor, basmazlarsa kaldıkları yerden gezinmeye devam edebiliyorlar.

Instagram, kullanıcılardan alınan geri bildirimlere dayanarak, daha yeni gönderilerin akışta ilk sıralarda görünmesi olasılığının daha yüksek olmasını sağlayacak değişiklikler üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu değişikliklerle akışa daha taze bir his verilmesi ve insanların önem verdikleri anların kaçırılmaması hedefleniyor.

İnsanların önem verdiği kişiler ve ilgi alanlarını paylaşmak, bağlantı kurmak için en iyi yer olmayı amaçlayan Instagram, önümüzdeki birkaç ay boyunca akışta yapılacak gelişmeler hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını belirtti.