Instagram alışverişinde yeni dönem!

Instagram'da mağaza nasıl açılır veya satış nasıl yapılır diye düşünüyorsanız, güzel haber Instagram'dan geldi. İşte detaylar

Instagram, yaklaşık bir senedir Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir özellik üzerinde çalışıyordu. Uygulama için mağaza olarak adlandırılan bu özelliği tüm dünyaya açmadan önce biraz daha geliştirmek isteyen şirket, bugün yaptığı açıklamaya göre 8 farklı ülkede yeni özellik üzerindeki denemelerini sürdürecek. Instagram’ın listeye eklediği yeni ülkeler ise Avustralya, İngiltere, Kanada, Brezilya, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya.

Uygulama içi alışveriş özelliği sayesinde kullanıcılar bundan sonra Instagram hesaplarında fiyat etiketi gibi e-ticarete daha uygun özelliklerden faydalanabilecek. Bununla birlikte alışverişin tamamlanabilmesi için son aşamada uygulamadan markanın kendi e-ticaret sitesine yönlendirilecek.

Güncellemenin ardından ürünler hakkında bilgi almak için e-ticaret sitesini ziyaret etmek veya ürünleri tek tek kontrol etmek zorunda kalmayacak olan kullanıcılar, uygulamada yer alan fiyat, renk, beden vb. etiketler üzerinden ürünler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek ve sadece satın alma aşamasında uygulamadan çıkarak siteye geçerek ödeme yapacak.

Bu yeni özelliğin Türkiye'de ve diğer bölgelerde ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda şu an için net bir tarih bulunmuyor.