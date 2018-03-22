Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyor

Suç unsuru belirlenirse şirkete 40 milyar doları aşacak ceza bekleniyor. Öte yandan “Face’i sil” kampanyası da yayılıyor.

İngiltere, ABD ve AB’de yetkililer Facebook’un kullanıcılarına ait bilgileri usulsüz olarak kullandığına yönelik haberlerin ardından harekete geçti. Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD’de Kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere’de Haziran 2016’da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açtı. İngiltere Bilgi Komisyonu, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, Facebook’taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların incelenmesi ve konunun aydınlatılması amacıyla soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Gelen bilgilere göre ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun yapılan araştırmalar sonucunda kullanıcı verilerinin korunması ve paylaşılmasına yönelik kuralların ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde Facebook’a 40 milyar doları aşan seviyede ceza kesebileceği belirtildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook hisselerinde yaşanan sert düşüş, Facebook’un kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Zuckerberg’in kişisel servetinin 74.5 milyar dolardan 67.7 milyar dolara kadar inmesine yol açtı.