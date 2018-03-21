Samsung tarihinde bir ilk

Çin dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri olsa da Çinli firmaların çoğu, üretim kalitesiyle öne çıkmıyor. Çin'de üretilen ürünler denildiğinde akla çoğunlukla düşük maliyetli ve uzun süre dayanmayan ürünler geliyor. Ancak son zamanlarda Çin'in ürünlerinde iyileşmeler var.

Çinli bileşen sağlayıcıları hakkındaki görüşlerin değiştiğinin yeni bir kanıtı, Samsung olabilir. ET News'un haberine göre Samsung, amiral gemisi telefonlarında ilk defa Çinli optik parçalara yer verdi. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın ön kamera lenslerini Çin'deki Sunny Optical'den tedarik ettiği söyleniyor.

Lens, kamera modülü, mikroskop ve ölçüm ekipmanları üreten Sunny Optical, Çin'in en büyük optik parça sağlayıcısı ve Çinli telefon üreticileri için parça sağlıyor. Samsung, lensleri şimdiye kadar Kolen, Sekonix ve Samsung Electro-Mechanics gibi Güney Koreli sağlayıcılardan elde ediyordu. Firmanın üst seviye telefonları için Çinli bir tedarikçiyi tercih etmesi, Sunny Optical gibi Çinli parça tedarikçilerine güvenin arttığını gösteriyor.