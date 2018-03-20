Youtube uygulamasının sevilen özelliği artık bilgisayarlarda

YouTube’un mobil uygulamasına özgü özelliklerinden videoları küçülterek oynatma, sitenin web sürümüne uyarlanıyor. 9to5Google sitesinin ulaştığı bilgilere göre, bu özelliğin testlerine başlandı.

YouTube devreye soktuğu A/B testiyle küçük bir kullanıcı grubuna özelliği denetmeye başladı.

Özelliğin tüm platformda devreye alınmasıyla birlikte, kullanıcılar bir video izlerken, onu durdurmaya gerek duymadan sitedeki diğer bölümlerde dolaşmaya devam edebilecek. Video ise sağ alt köşede oynamaya devam edecek.

Sağ alt köşeye küçültülen video oynatıcısının başlat, durdur, geri sar ve sonraki videoya geç gibi kontrolleri de kullanılabilecek.