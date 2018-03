Android'de yeni dönem!

Google tarafından kullanıma sunulan Google Play Instant, uygulamaların ve oyunların önce denenip, beğenildiği takdirde cihazlara indirilmesini mümkün kılıyor.

ABD’li teknoloji devi, Google Play Instant’ın gelecekte uygulama mağazasındaki daha çok üründe kullanılabileceğini ancak şu an için birkaç oyunla başlandığını duyurdu.Google Play Instant şu an için yalnızca Clash Royale, Words With Friends 2, Solitaire, Final Fantasy XV: A New Empire, Bubble Witch 3 Saga ve Mighty Battles oyunlarında denenebiliyor.

Kullanıcılar, denedikleri oyunu ya da uygulamayı beğendiklerinde, karşılarında duran ‘Şimdi Yükle’ tuşuna basarak cihazlarına indirebiliyorlar.