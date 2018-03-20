WhatsApp güncellendi: İşte yeni özellikler!

WhatsApp, görüntülü ve sesli arama arasında hızlı geçiş ile yeni grup özelliklerini devreye soktu

WhatsApp'dan son dakika güncelleme. Dünyanın en popüler anlık iletişim platformlarından WhatsApp, yayınladığı yeni güncellemeyle uygulamasına yeni özellikler ekledi

Yeni özelliklerden ilki, WhatsApp gruplarına tanıtıcı açıklamalar eklenebilmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar girdikleri grubun neyle alakalı olduğunu görebiliyorlar.

Öte yandan kullanıcılar artık sesli ve video arama arasında geçiş yapabiliyor. Örneğin görüntülü sohbetinizi durdurmaya gerek duymadan sesliye çevirmeniz artık mümkün.

Gruplara 512 karakter sınırlı açıklamalar eklemek için Grup Bilgisi sekmesine tıklamak ve grup fotoğrafının altındaki boş açıklama kutusunu doldurmak yeterli oluyor. Ancak açıklamanın yalnızca grup yöneticileri tarafından yazılabildiğini belirtmekte fayda var.

Uygulamaya eklenen bir diğer yenilik ise kullanıcıların gruptaki insanları isimleriyle aratabilmesi. Bu özellik kalabalık gruplar için kullanışlı olacaktır.