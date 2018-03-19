Gerçek ortaya çıktı! Bir gecede 30 milyar dolar kaybetti

Facebook verilerinin Donald Trump'ın kampanyasına destek veren Cambridge Analytica tarafından izinsiz kullanılmasının ortaya çıkmasıyla Facebook tam 30 milyar dolar değer kaybetti.

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışan analitik firması Cambridge Analytica'nın izinsiz şekilde kullanıcı verilerine ulaştığını ve bu nedenle sosyal ağdan men edildiğini duyurdu.

Cambridge Analytica isimli veri ve araştırma şirketi, Cambridge Üniversitesi psikoloji profesörlerinden Dr. Aleksandr Kogan ile birlikte bir uygulama geliştirdi ve kullanıcı verilerini toplamak için kullandı.

The New York Times Gazetesi’ne göre, söz konusu uygulamayla 50 milyondan fazla ABD’li Facebook kullanıcısının verileri toplandı ve psikolojik açıdan incelendi.

Facebook, araştırma şirketinin kullanım şartlarını ihlal ettiğini belirterek ihraç ederken mahremiyet skandalını yeni bir boyuta ulaştıran ise Facebook’un durumu ortaya çıkaran veri analisti Christopher Wylie'yi sosyal ağdan yasaklaması oldu

Facebook hisseleri, izinsiz veri kullanımı ve mahremiyetin çiğnenmesi skandalının ardından Dow Jones açılışında yüzde 5.5 değer kaybetti. Hisselerdeki düşüş 538 milyar dolar piyasa değerine sahip Facebook'un 30 milyar dolar erimesine yol açtı.

Forbes milyarderler sıralamasında 5. sırada olan şirketin kurucusu ve CEO'su olan Mark Zuckerberg de bir günde 4 milyar dolar kaybetti. Zuckerberg'in bugün itibarıyla serveti 70.7 milyar dolar.

Düşüşten diğer sosyal medya şirketleri de etkilendi. Snapchat hisseleri haberler sonrasında yüzde 2.6 düşerken, Twitter da binde 6 değer kaybetti.