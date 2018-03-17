Windows 7 kullanıcılarına kötü haber

Microsoft, Windows 7 ve 8.1'e yönelik Spectre ve Meltdown yamalarını birkaç gün önce yayınlamıştı. Haberler bu işletim sistemlerini kullananlar için elbette harikaydı, ancak küçük bir detayı atlamamak gerekiyor: Uyumlu bir antivirüs kullanmayanlar, güncellemeyi ve hatta gelecekteki herhangi bir güncellemeyi yükleyemiyorlar.

Chip'te yer alan haber göre, Spectre ve Meltdown güncellemeleri Ocak ayında Windows Update üzerinden yayınlanmaya başlanmıştı ancak bu güncellemeler bazı antivirüslerle uyumsuzluk göstermişti. Bunun sonucunda bazı sistemler çökmüştü. Microsoft bu problemi çözmek üzere güncellemeleri durdurdu ve antivirüslerden uyumlu olduklarını göstermeleri için bir kayıt defteri anahtarını değiştirmelerini istedi. Yani bu kayıt defteri anahtarını içermeyen sistemler, güncellemeleri alamıyorlar.

Microsoft, bu kısıtlamayı Windows 10 için kaldırdı ancak Windows 7 veya 8 kullanıyorsanız ve antivirüsünüz eskiyse, risk altında olabilirsiniz. Tüm bunlar, zararlılara karşı tam olarak korunmadığınız, Windows güvenlik güncellemelerini de almayacağınız anlamını taşıyor.