Kanser Tespiti İçin Blockchain Kullanılacak

GTG’nin genel başkanı ve geçici CEO’su Dr Paul Kasian yaptığı yorumda, “ Blockchain teknolojisinin piyasaya açılarak daha çok kullanıcıya ve pratisyene ulaşması bakımından çok daha verimli olacağını düşünüyoruz. Ayrıca diğer kişisel sağlık hizmeti veren kuruluşlarla birlikte çalışarak bu araştırmanın faydalarına erişebileceğiz.” dedi.

GTG ile ortak çalışarak, Shivom zengin bir araştırma yatırımı ve dönüştürülebilir kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Bununla birlikte, uzun zamandır kadınlarda kalıtsal olmayan meme kanseri riskini değerlendirmek için yöntemler geliştiren GTG, artık eşsiz ve etnik çeşitlilik gösteren genomik verilere Shivom’un platformu aracılığıyla erişebilecek ve böylece araştırmasını hızlandıracaktır.

Shivom’un ortak kurucusu ve COO’su Gourish Singla “Etnik azınlıkları ve geniş küresel coğrafyaları sıralamaya odaklandığımız için, Shivom platformu GTG gibi şirketler için bilgi toplama görevini büyük ölçüde kolaylaştıracak ve böylece piyasaya herkesçe erişilebilen test kitlerini daha kolay bir şekilde sunabilecekler” dedi.

Dr Kasian yaptığı açıklamada “Bu projede blockchain’in özellikle şifreleme ve veri yönetimindeki rolü oldukça heyecan verici. Şu anda biz genom datalarını yalnızca bir defaya mahsus kullanabiliyoruz. Blockchain ile biz bu verileri defalarca kullanabileceğiz. Bu GTG için oldukça değerli çünkü bir çok kanser türü için genom testleri uyguluyoruz.” dedi.