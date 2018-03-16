Galaxy S10 hakkında yeni iddia

ZEYNEL ÖZTÜRK - CHİP / Samsung'un gelecek senenin amiral gemisi Galaxy S10, yeni rapora göre 3 boyutlu bir kamerayla gelecek.

Güney Kore'den gelen rapora göre Samsung'un Galaxy S'in onuncu yıldönümü için üreteceği amiral gemisi, önemli geliştirmelerle gelecek. Bazı raporlar, bu telefonun adının Galaxy S10 olmayabileceğini ve Samsung'un farklı bir isim düzenine geçebileceğini de söylüyor.

İsim tartışmalarını şimdilik bir kenara bırakalım, çünkü yeni rapor Mantis Vision'ın kamera modülü firması Namuga ile birlikte çalışarak Galaxy S10'un kamerasına üç boyutlu algılama özelliği kazandıracağını söylüyor. Namuga daha önce Samsung'un orta ve alt seviye Galaxy A, Galaxy J gibi telefonlarına yönelik modüller sağlamıştı.

3 Boyutlu Kamera Ne İşe Yarar?



Bu teknoloji ilk olarak iPhone X'in Face ID'sinde olduğu gibi gelişmiş yüz tanıma işlevlerinde kullanılabilir. Bunun yanında Samsung'un AR Emoji işlevi, 3 boyutlu kamera sayesinde daha iyi çalışabilecek.

Bu arada en çok merak edilen konulardan biri de, Samsung'un gelecek senenin amiral gemisine bir çentik ekleyip eklemeyeceği. Android'in en son sürümü çentik desteği sunmaya başladı bile, ancak Samsung'un bu alana girip girmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Firmanın çentiksiz tasarımda kalması ve farklı yenilikler denemesi, çentiğin her üst seviye telefona yayılmaya başladığı şu sıralarda farklı olmak adına daha yerinde bir tercih olabilir.