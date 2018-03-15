Matematik öğrenme güçlüğü bulguları etkinlikte sunulacak

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Prof. Dr. Metehan Çiçek yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Beynin Sayısal İşlevleriyle İlgili Devre Modellerinin Tasarlanması ve Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Hastalık Haritasının Elde Edilmesi” başlıklı TÜBİTAK projesinin bulguları VIII. Beyin Farkındalık Haftası Etkinlikleri kapsamında sunulacaktır.

Proje süresinde Mamak ve Çankaya ilçelerinden toplam 1944 çocuk matematik başarı testleriyle taranmış, düşük ve normal başarılı çocuklar gruplara ayrılarak 2 yıl sonrasında tekrar matematik testleriyle taranmış, ayrıntılı psikolojik ve psikiyatrik değerlendirmelere tabii tutulmuştur.

Belirlenen diskalkulik ve normal çocukların sayısal görevler esnasında beyin işlevsel manyetik rezonans görüntüleri (iMRG) çekilmiş ve analiz edilmiştir. Matematikte zorlanan ve iyi olan çocukların beyinlerindeki yapısal ve işlevsel farklılıkları karşılaştırılmıştır.

Proje kapsamında değerlendirilen çocukların tarama bulguları, beyin iMRG verileri sunulacak, diskalkuli nedir ve diskalkulide hastalık imzası konuları hakkında paneller düzenlenecektir. İlgi duyan herkesi VIII. Beyin Farkındalık Haftası Etkinliklerine davet ediyoruz.

