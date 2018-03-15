YouTube her videonun yan kısmına ve sonuna ilgili videoların linklerini yerleştirerek bizi sitede kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak bu videolar genellikle her tıkladığınızda daha tuhaf ve kötü hale geliyor, sonuç olarak en başta "sadece bir video izleyip işe koyulurum" dediğimiz YouTube ziyaretimiz bazen saatlerce sürebiliyor. Ayrıca zincirleme video izlemeye kapılan çocukların da uygunsuz videolara denk gelme ihtimali artıyor. Peki ilgili videolardan nasıl kurtulabilirsiniz?
15 Mart 2018 15:57
YouTube'da "Kaybolmaya" Son Verin!
YouTube'da "Arif'in golünü araken" kendinizi başka alemlerde bulmaktan bıktıysanız, işe bu basit yöntemle başlayabilirsiniz...
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