3 yeni iPhone geliyor!

Satışları kötü giden iPhone X önümüzdeki aylarda piyasadan çekiliyor. Ancak bu yıl tanıtılacak üç bomba yeni iPhone modeli ile birlikte Apple iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor. Apple'ın bu yılki yeni telefonları ise iPhone X2 Plus, iPhone X 2 ve Face ID'li LCD iPhone.

Bunlardan iki tanesinin 5.8 inç (İkinci jenerasyon iPhone X) ve 6.5 inç (iPhone X Plus) OLED ekran kullanacağı belirtiliyor. LCD ekranlı modelin ise 6.1 inç iPhone olacağı söyleniyor. Bu modellerin hepsinde Truedepth kamera sistemini kullanacağı söylenen şirket, çentik konusunda bir ilerleme yapacak gibi duruyor.

Araştırmacılara göre yeni modellerin çentiği iPhone X'den daha ufak olacak. Truedepth kamera sisteminde ufak bir geliştirme yapacağı söylenen firma, görünüşe bakılırsa boyutu ufaltmaya çalışacak. Bu da çentiği daha az dikkat çeker hale getirecek.

BU SENE TAM 100 MİLYON ADET SATACAK

Bir diğer analiz ise 6.1 inç model için karşımıza çıkıyor. Şirketin bu modeli 700 dolardan daha düşük bir fiyata raflara çıkartacağı belirtiliyor. Çelik yerine iPhone 8 gibi alüminyum gövde kullanacak telefon, söylendiği kadarıyla şirkete büyük paralar kazandıracak. Eğer tahminler doğru çıkarsa Apple bu modelden 2018'de tam 100 milyon adet satacak. Bu LCD ekranlı model hem iPhone 8 hem de iPhone 8 Plus'ın yerini alacak.

Yani yeni ailenin en küçük modeli 5.8 inç ekrana, en büyüğü ise 6.5 inç ekrana sahip olacak.

Yeni iPhone'ların gelmesiyle birlikte iPhone 8'lerin fiyatları da 250 dolar birden düşecek.