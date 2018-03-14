Facebook, aşırı sağcı grubun hesaplarını kapattı

Facebook, İngiltere'de İslam karşıtı aşırı sağcı grubun sayfasını ve grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen'in kullanıcı hesaplarını kapattı.

Facebook, İngiltere'de İslam karşıtı aşırı sağcı "Britain First" adlı grubun sayfasını ve grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen'in kullanıcı hesaplarını kapattı.

Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, hesaplardan yapılan paylaşımların Facebook'un standartlarını sürekli ihlal ettiği vurgulanarak, hesap sahiplerinin şirketin uyarılarını dikkate almamasının ardından hesapların iptal edildiği kaydedildi.

Irk, din, cinsiyet ve diğer karakteristik özellikler temelinde insanlara yönelik nefret dolu paylaşımlara yönelik aktif şekilde her zaman harekete geçildiğini bildiren Facebook, tüm fikirlere açık bir platform olduğunu anımsatırken, siyasi görüşlerin ise nefret olmadan ifade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"BRİTAİN FİRST TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" ÇAĞRISI

Yaklaşık 6 bin üyeli Britain First grubu, 2010'da Müslüman ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen İngiliz Ulusal Partisinin (BNP) eski üyeleri tarafından kurulmuştu.

İngiliz parlamentosunda kasım ayında aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.

Önceki yıl haziranda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.