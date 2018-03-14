Apple beklenen tarihi açıkladı

Yeni MacBook'lar, iPad'ler ve iOS 12 için beklenen tarih, resmi olarak açıklandı!

CHİP - Apple'ın World Wide Developer Conference 2018 tarihi belli oldu. Şirketin her yıl düzenlediği büyük geliştirici konferansı 4 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Markanın bu konferansta iOS 12, MacOS 10.14, watch OS 5 ve tvOS 12'yi tanıtması bekleniyor.

Bu yıl henüz herhangi bir donanım duyurusu olmadığı için konferansta en azından HomePod'un duyurulması da bekleniyor. Konferansın bileti bir iPhone X 256GB modelinden biraz daha pahalı, ancak etkinlik canlı olarak yayınlanacak.

iOS 12 yenileniyor



Yeni işletim sistemi ile iOS 11'in küçük kusurlarının tamamen çözülmesi planlanıyor. iOS 12 ile birlikte yeniden tasarlanmış bir home ekranı ve birkaç uygulama değişikliği gelecek. İşletim sisteminin bu sürümü ile birlikte evrensel uygulamalar da gelecek (aynı anda iPhone, iPad ve Mac'i destekleyen uygulamalar) ama macOS ve iOS'un birleşmesi bu yıl gerçekleşmeyecek.

Yeni MacBook Air ve iPad



WWDC 2018 sadece yazılım değil, yeni donanımlar da tanıtacak. Bu yıl MacBook Air'in muhteşem dönüşüne şahit olabiliriz. Yeni MacBook Air'in 13.3-inçlik Retina Display ekrana ve daha hesaplı bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca bu yılın konferansında yeniden tasarlanmış bir iPad Pro da duyurulabilir. TrueDepth kamera, Face ID ve ince çerçevelere sahip olması bekleniyor. Ayrıca giriş seviyesinde yeni bir iPad görme ihtimalimiz de oldukça yüksek.

Apple bu yıl hesaplı ürün seçeneklerine ve kullanıcı dostu güncellemelere odaklanıyor. 4 Haziranı sabırsızlıkla bekliyoruz.