Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

Japon bir tur firması, yurt dışına çıkamayan müşterileri için "sanal gerçeklik gözlüğü" ile sanal tur düzenliyor.

Reuters- Tokyo'daki First Airlines isimli tur firması yurt dışına çıkma imkanı bulamayan müşterilerine 'sanal gerçeklik turu' sunuyor.

Koltuklarına kadar uçak konseptinde hazırlanmış bir mekanda başlayan etkinlik, sanal gözlük sayesinde New York, Paris gibi şehirlere uzanıyor.

Mekandaki koltuklar Business sınıf ve birinci sınıf şeklinde dizayn edilirken görevliler de hostes kıyafetleri giyerek, gerçek bir uçakta olduğu gibi uçuş kurallarını anlatıyor, yemek servisi yapıyor.

62 DOLARA YURTDIŞI TUR İMKANI

Bu ilginç deneyimin bedeli ise 660 Japon yeni (62 dolar/240 TL) olarak ücretlendirilmiş. Uçağa binmişçesine koltuklarına geçen, kemerlerini takan yolculara uçuş kuralları anlatılıp yemek servisi bittikten sonra, 360 derece görüş açısına sahip sanal gerçeklik gözlükleri veriliyor.

Çoğunlukla yaşı ilerlemiş olan Japonlar tarafından tercih edilen ve 2 saat süren deneyimde Roma, Hawaii, New York, Paris gibi yerler turlanabiliyor.

"GERÇEK SEYAHATLER ZAHMETLİ VE PAHALI"

İlk hizmet yılı 2016'dan beri boş yer bulmanın oldukça zor olduğu 'sanal gerçeklik turu'na katılan 39 yaşındaki Takaşi Sakano, gerçek bir seyahate hazırlanmanın zor olduğu kadar para ve vakit aldığını da belirtti.

First Airlines yetkilileri, ilerleyen günlerde sanal gerçeklik turu seçenekleri arasına Japonya içi rotaları da alacaklarını tur sırasında ise bölgeye özgü lezzetlerin sunulacağını anlattı.