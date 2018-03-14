Twitter büyük planını açıkladı

Habertürk - Geçtiğimiz gün CNBC televizyonuna konuk olan Twitter CFO’su Ned Segal, sosyal ağın işletmeler için abonelik bazlı bir reklam aracı geliştirdiğini söyledi.

Mad Money programında konuşan Segal, “Twitter’da yer alıp da reklam vermeyen ancak diğer sosyal platformda reklam yayınlayan birçok yerel işletme var. Bunun sebebi bizim reklam verme işlemini onlar için kolaylaştırmamış olmamız.” dedi.



Son yıllarda yerel haberlere odaklanan ve milyonlarca kullanıcı tarafından ana haber alma ağı olarak kullanılan Twitter, sosyal ağda yer alan milyonlarca yerel işletme için yeni bir reklam verme aracı üzerinde çalışıyor.

Twitter CFO’su, bir süredir yerel işletmelerin sosyal ağda reklam vermesini kolaylaştıracak abonelik bazlı bir ürün üzerinde çalıştıklarını ancak henüz yapılması gereken daha çok işlerinin olduğunu belirtti.

Segal son olarak, Twitter'ın veri açısından çok zengin olduğunu ve bu verileri şirketlere satarak onların büyümelerine yardımcı olduklarını hatırlattı.