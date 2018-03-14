İşte Facebook'un maaş belirleme formülü!

Facebook'un İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Janelle Gale, sosyal ağın çalışanların kazançlarının nasıl belirlendiğini ve eşitsizliklerin giderilmesi için uyguladıkları formülü açıkladı

Facebook’ta çalışanların maaşları bir pazarlık konusu değil. Glassdoor tarafından 2018 yılında çalışılabilecek en iyi şirket olarak gösterilen sosyal ağın insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı Janelle Gale, Facebook’un çalışan maaşlarını nasıl belirlediğini ve onları nasıl mutlu tuttuklarını açıkladı.

Glassdoor’a göre, Facebook’ta çalışanlar yıllık ortalama 120 bin dolar kazanıyor, primler ve faydalar da hesaba katıldığında bu rakam 155 bin dolar (595 bin lira) seviyesine çıkıyor.

Facebook, çalışanlarına ödeyeceği maaş ve primleri hesaplarken, onlarla pazarlık yapmak yerine iş kategorisi, tecrübe seviyesi ve konum gibi faktörleri hesaba katıyor. Gale’e göre, çalışanların maaşları kesinlikle pazarlık konusu edilmiyor.

Gale, yeni çalışanların maaş ve primleri belirlenirken daha önceden aldıkları ücretlerin hesaba katıldığını belirtiyor. Eğer Facebook’un teklifi çalışanın halihazırdaki kazancının altında kalırsa, insan kaynakları prim paketleri hazırlayarak teklifi cezbedici hale getiriyor. Bu prim paketleri hazırlanırken, çalışanın Facebook’a sağlayacağı yarar öngörülüyor.

Gale, geliştirdikleri formülün işe aldıkları farklı insanlar arasındaki kazanç farkını kapatmaya yönelik olduğunu belirtiyor. Örneğin kadınların onlara sunulan ilk teklifi kabul etme eğilimi gösterdiklerini belirtirken, erkeklerin pazarlık yapmaya meyilli olduklarına dikkat çekiyor. Facebook, kadın ve erkek çalışanlar arasında oluşabilecek gelir uçurumunu önlemek için her çalışana özel prim paketleri geliştiriyor.