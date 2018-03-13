Çiftçilerden 'robot'lu önlem

Teknolojiye yaptığı yatırımlar ile İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkıma rağmen kısa zamanda dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisi olan Japonya, kuşkusuz yeniliklere en açık ülkelerden biri.



Bu durım hayatın her alanında kendisini hissettiriyor. Buna son örnek tarım sektöründen geldi. Bir dönem hayvanların yaptığı işi artık robotlar üstlendi.



Japonya'da çiftçiler mahsullerini korumak için hayvanlardan yararlanmak yerine robot kurtları kullanıyor.



Tarlalara saldıran havyanları korumak için kullanılan robot kurtlar güneş enerjisi ile şarj oluyor ve saatlerde bölgede görev alabiliyor.



Geçtiğimiz ay tanıtılan robot kurtların tanesi 5 bin dolardan satılıyor.