Twitter'dan hamle geldi: Bunu yaparsanız...

Twitter, "fikir hırsızlığı" ile ilgili yeni bir hamlede bulunduğunu açıkladı.

22 Şubat’ta yaptığı duyuruda birebir aynı tweet’lerin gönderilmesini yasaklayan yeni kuralı devreye soktuğunu duyurmuştu. Twitter, birebir aynı tweet’lerin birden fazla profilden paylaşmasına izin vermemekle, yalan haberlerin yayılma hızını yavaşlatmayı hedeflediğini aktarmıştı.



Ayrıca kullanıcılarının üçüncü taraf yazılımlar kullanarak tweet beğenme ve retweet işlemleri yapmalarını da engelleyen Twitter, diğer kullanıcıların paylaştığı İngilizce tweet’leri sistematik olarak doğrudan aldıkları saptanan ve sosyal ağdan men edilen hesapların toplam takipçi sayılarının milyonları bulduğunu açıkladı.