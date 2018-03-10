Mario o uygulamayla döndü!

Bir dönemler oyun konsollarının vazgeçilmez ismi olarak karşımıza çıkan Mario isimli oyun, şimdilerde ise Mario Haftası'na özel Google Haritalar'daki yerini aldı.

webtekno.com - 1980'li yıllardan 2000 yıllarına kadar oyun sektörünün en önemli yapımı olarak karşımıza çıkmayı başaran Mario isimli oyun, kısa olarak adlandırabileceğimiz bir süre öncesinde ise mobil cihazlara merhaba demişti.

Yavaş yavaş tüm teknolojik cihazların içerisine girmeyi başaran Mario isimli oyunun her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Mart'ta yani bugün Mario Günü kutlanıyor.

Bu özel gümü unutmak istemeyen Google ile oyunun yapımcısı Nintendo arasında özel bir anlaşma imzalanırken, bu anlaşma ile birlikte oyunun Google Haritalar'a getirildiği açıklandı. Google tarafından gelen açıklamaya göre Mario time bugün itibariyle artık Google Haritalar'ın mobil uygulamalarında mevcut olarak oynanabilinecekken, hedeflerin yanındaki Soru İşareti'ne (?) tıklayarak, Mario'nun bir navigasyon okuna dönüşmesini sağlayabileceksiniz

Mario bir hafta boyunca global pazardaki tüm Google Haritalar kullanıcıları tarafından görüntülenebilecekken, 100 defa bu yöntemle yolculuk gerçekleştirirseniz '1-UP' sesi ile karşı karşıya kalacaksınız. Daha önce Google Haritalar Pac-Man ve Star Wars: The Force Awakends’in çıkışını kutlamak içinde özelleştirilirken, eski isimlere olan saygısını yineliyor ve bu yapımların hayranlarından bir nebze de olsa çalmayı planlıyor.