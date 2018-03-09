Call of Duty: Black Ops 4 resmi olarak duyuruldu

Bir kaç gündür gündeme gelen ve bir kaç sızıntı sayesinde logosu öğrenilen Black Ops 4, artık gerçek. Duyuruyu yayınladıkları bir video ile duyuran Activision, oyunun çıkış tarihini de 12 Ekim olarak verdi.

Dün ortaya çıkan NBA oyuncusu James Harden'ın videosu ile oyunun logosu görülmüştü. Roma rakamlarını kullanan Black Ops serisi bu sefer de yine Roma rakamı farklı 4 varyasyonu olan "IIII"ü kullanmış. Bir kalkanı andıran bu logo, James Harden'ın şapkasındaki ile aynı. Call of Duty'nin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda eski oyunlardan kareler görülüyor. Ayrıca, oyunun ilk oynanış görüntüleri 17 Mayıs'ta düzenlenecek olan Community Reveal Event'te gösterilecek. Oyunun geçmişte mi gelecekte mi yoksa günümüzde mi geçeceği henüz belli değil.

Tüm Black Ops oyunlarından zombi modu da dahil bir çok görüntü içeren Black Ops 4, herkes için bir sürpriz olacak.