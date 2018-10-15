Centronic hırsızlarla yapay zeka ile savaşacak

Ar-Ge çalışmaları tamamıyla Becker’e ait olan Centronic, yaz aylarının bitmesiyle terk edilen yazlıklara girmeye çalışan hırsızları engelleme iddiasında.

Becker’in akıllı ev sistemi B-Tronic ile eşgüdümlü olarak çalışan Centronic, özellikle müstakil evlerdeki otomatik panjurların hırsızlar tarafından zorlanarak açılmaya çalışılmasına, misliyle ters güç uygulayarak cevap veriyor. Evdeki tüm aydınlatmaları açarak, alarm sistemini çalıştıran ve en yakın polis merkezine ‘soygun’ komutu gönderen sistemin kurulumu da kolaylıkla yapılabiliyor.

Centronic, özellikle kış aylarında kapalı kalan yazlık sahiplerinin yanı sıra evlere dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı ekstra güvenlik sağlıyor. Yapılan araştırmalar, hırsızlık olaylarının yüzde 70’inin ev ve işyerleri sakinleri yokken yaşandığını gösterirken, bu olaylarının büyük çoğunluğu otomatik panjurların levye ve benzeri aletlerle zorlanarak, taşıyıcı sistemlerinin kırılması sonucunda gerçekleşiyor.

YAPAY ZEKA VE GELİŞTİRİLMİŞ SENSÖRLER

Centronic, yapay zekâ ile geliştirilmiş sensörleri ile panjurun açılmaya zorlandığını anladığında, misliyle ters kuvvet uyguluyor ve aynı anda akıllı ev sistemini devreye alıyor. Yeni teknoloji ürünü Centronic, önceden kurulumu yapılan tüm Becker sistemlerine de rahatlıkla entegre edilebiliyor.

KABLOSUZ PANİK BUTONU

Hırsızlık ve benzeri tehlikelerle, içinde yaşam olan evlerde de karşı karşıya kalınabiliyor.

Becker’in geliştirdiği kablosuz panik butonu ise özellikle hasta, yaşlı ve yanlız yaşayan kişiler için geliştirilen ekstra bir güvenlik unsuru olarak öne çıkıyor. ‘Panjurları aç’, ‘aydınlatmaları aç’, ‘elektronik cihazları aç’ gibi farklı senaryolarla desteklenen panik butonu, olası tehlikelerin uzaklaştırılması ve aynı anda en yakın polis noktasına bilgi verilebilmesini mümkün kılıyor.