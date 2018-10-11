Zihinlerimiz internet üzerinden bağ kurabilir!

Gerçek Bilim Nörobilimciler EEG ve TMS teknolojileri birlikte kullanarak üçlü beyin bağlaması yaparak, Tetris tarzı bir oyun oynatmayı başardı. Ekip tuhaf deneyin daha fazla kişinin zihninin bağlanmasıyla genişletebileceğini düşünüyor. EEG – elektroensefalogramlar beyin aktivitesine dair elektrik impulslarını kaydederken, TMS- transkraniyal manyetik stimülasyon ise nöronların stimüle ettiği manyetik alanları kullanıyor.

Araştırmacılar bu sayede internet ağı üzerinde farklı zihinlerin birbirine bağlanabileceğini düşünüyor. Bunun tuhaf bir yeni iletişim aracına olanak sağlamasının yanında, bu sayede beyin fonksiyonlarının daha derin bir ölçekte anlaşılması amaçlanıyor.

BrainNet ‘e göre ilk kez çok kişili doğrudan beyinden beyine noninvazif arayüz problem çözümü yapıldı. Bu arayüz ile üç insan işbirliği yaparak doğrudan beyinden beyin bir problemi çözdü.

TESTTE NE YAPILDI?

Bilim insanları bireylere EEG elektrot bağlanarak Tetris benzeri düşen bloklara dayalı bir oyun oynamaları istendi. Üç kişi blokların döndürülmesi gerektiğine ya da gerekmediğine ortak karar vermeliydi. Oyuncular oyunu oynamak için 15 Hz ila 17 Hz frekansında titreşen iki farklı ışıktan birini seçmeleri istendi.Böylece EEG’de birbirinden farklı iki sinyal seçilebildi. Bu seçilmler TMS başlıktan gelen tek sinyal alıcıya giderek, alıcının aklında hayalet flaşlar üretebildi. Alıcının aklında üretilen bu flaş çakmalarına fosfen deniyor. Alıcı tüm oyun alanını göremezse de, ışık flaşı gönderildiğinde blokları çevirmek zorunda kaldı. Araştırmacılar beş kişiden oluşan beş farklı grupta, ortalama bir doğruluk oranını, yüzde 81.25 olarak tespit etti. Oyuna daha karışıklık katmak için gönderenler; alıcının doğru çağrıyı yapıp yapmadığını belirten ikinci bir geri bildirim ekleyebilir. Alıcılar, göndericilerin hangisinin sadece beyin iletişimine dayanarak en güvenilir olduğunu tespit edebildiler. Araştırmacılar, insanın güvenilmezliğinin bir faktör olacağı daha gerçek dünya senaryolarıyla başa çıkacak sistemler geliştirmek için umut vaat ettiğini söylediler. Şimdilik sistem tek seferde bir bit(flash) iletse de ,araştırma ekibi bu kurulumun genişletilebileceğini düşünüyor. Beyinden beyine sosyal ağlar kurulabilmesi için bu sistem önemli bir basamak oldu. Araştırma the arXiv pre-print sunucusunda yerini aldı.