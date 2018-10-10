Google yeni telefonu Pixel 3'ü tanıttı

Euronews Teknoloji devi Google, yeni akıllı telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini tanıttı. Dış görüşünde çok değişikliğe uğramayan yeni modellerin yazılımları üzerinde geliştirmeler yapıldı.

Yeni telefonların ekranları bir önceki modellere göre biraz daha büyüdü. Küçük olan Pixel 3 modelinde ekran 5,5 inç, büyük olan Pixel 3 XL modelindeyse ekran 6,3 inç boyutunda. Büyük modelin ekranının üst kısmında ayrıca iPhone'daki gibi bir çentik de bulunuyor.

Google'un yeni telefonlarında iki ön kamera var. Bu ön kameralar özellikle selfie çekildiğinde daha geniş bir açı yakalayarak daha fazla kişinin fotoğrafta çıkmasına imkan sağlıyor.

Qualcomm'un en son geliştirilen işlemcisi Snapdragon 845'e sahip olan telefonlarda ayrıca bir önceki modellere göre biraz daha genişletilmiş pil kapasitesi mevcut.

Siyah, beyaz ve pembe renklerinde çıkan telefon, 18 Ekim'den itibaren ABD'de satışa sunulacak. Ancak telefonun piyasaya sürüleceği ülkeler listesinde Türkiye bulunmuyor.

Kamera'daki yeni özellikler

Google yeni telefonlarının kamerasına önem verdiğini bir kez daha göstermiş oldu. Birçok akıllı telefonun aksine tek arka kameraya sahip olan Pixel 3'teki yazılım sayesinde fotoğraf kalitesi oldukça yüksek çıkıyor.

Daha sonra kullanıma girecek olan Top Shot adında bir yazılım, tek seferde birden çok fotoğraf çekerek yapay zeka sayesinde aralarından en güzel olanı seçebilecek.

Diğer yandan kameranın yakınlaştırma özelliği de geliştirildi. Telefondaki yeni yazılım, kullanıcının el titremelerini hesaplayarak, yakınlaştırma yapıldığında fotoğrafların çok daha net çıkmasını sağlayacak.

Telefona yapay zeka ile cevap verme

Google Pixel'de en çok dikkat çeken yeni özelliklerden biri ise istenmeyen aramalara yapay zeka asistanı aracılığıyla cevap verme özelliği.

Örneğin reklam amaçlı bir telefon geldiğini düşünen kullanıcı, aramayı asistana yönlendirebilecek. Yapay zeka asistanı önce kendini tanıtıp, karşı tarafa ne için aradığını soracak ve cevabı kullanıcıya gerçek zamanlı olarak iletilecek. Böylelikle kullanıcı telefona hiç cevap vermeden ne için arandığını görebilecek.

Pixel ayrıca masaya yüz üstü yerleştirildiğinde rahatsız etmeme moduna geçecek. Telefona ek olarak alınabilecek bir parça sayesinde kablosuz şarj da yapılabilecek.

Google+ skandalı kapatma çabası mı?

Yeni telefonların, Google’da bir veri açığı yaşandığı öğrenilmesinden hemen sonra tanıtılması, bunun skandalı örtmek için bir çaba olup olmadığı sorularını akıllara getirdi.

Salı günü Google, ortaya çıkan güvenlik açığından sonra sosyal medya platformu Google+’yı normal kullanıcılara kapatma kararını açıklamıştı. Tespit edilen açık nedeniyle 500 bin kişinin şahsi bilgilerinin yüzlerce yapımcıyla paylaşılmış olabileceği söylenmişti.