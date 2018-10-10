Oyunlar için yapay zeka merkezi açıldı!

Netmarble, yapay zeka teknolojisi ile oyun endüstrisinde yeni bir çağa öncülük yapmak için akıllı oyun çalışmalarına hız verdi.

DHA - Netmarble, yapay zeka çözümleri sunarak oyun yayıncıları ve geliştiricilerinin imkanlarını arttırmak amacıyla, mart ayında Netmarble AI Revolution Center’ı (NARC) kurdu. Merkezde, akıllı oyunlar gerçekleştirmek için “Columbus” ve “Magellan” adlı iki proje yürütülüyor.

Oyunlardaki gerçeklik algısı artmaya ve oyuncular daha zorlu, daha rekabetçi senaryolar talep etmeye başladığından bu yana yapay zeka oyunlarda önemli bir yer tutmaya başladı. Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corp., yapay zeka temelli oyunlarda yeni bir çağ açacak akıllı oyun hizmetleri için çalışmalar yürütüyor.

Oyunlar yapay zeka ile daha keyifli daha eğlenceli

Akıllı oyun hizmetleri sunabilmek için, Netmarble bu yıl Mart ayında Kore’de Netmarble AI Revolution Center (NARC) adlı Yapay Zeka Merkezi’ni kurdu. Merkezin açılışında konuşan Netmarble Başkanı Bang Jun-Hyuk: “Her oyuncunun kendine özgü becerileri ve keyif aldığı noktalar olduğu için, yapay zeka temelli akıllı oyunların amacı oyuncuların oynayışlarındaki örüntüleri öğrenerek onlara olabildiğince eğlenceli bir deneyim sunmak. Yapay zeka temelli oyunların amacı oyuncularla birlikte oynamak” dedi.

Akıllı oyunlarda eğlence kişiye özel

Akıllı oyunlar, yapay zeka teknolojisi sayesinde oyuncunun oynama tarzını anlıyor ve bu sayede oyuncunun seviyesine göre zorluk sunuyor, engeller karşısında tavsiyeler veriyor ve sonuçta oyuncuya daha enteresan bir oyun deneyimi sunuyor. Bu oyunların amacı oyuncunun genel oynayış yapısını öğrenip her oyuncuya, ona özel hazırlanmış eğlenceli hikayeler yaratmak.

Bang Jun-Hyuk, oyunlarda yapay zeka ile ilgili açıklamalarına şunları ekliyor: “8 yaşındaki bir çocukla futbol oynadığınızı hayal edin, onun seviyesine ayak uydurmak oldukça zor olacaktır. Yapay zeka temelli oyunlar ise her halükarda oyuncunun seviyesine adapte olabilecek şekilde geliştirilmesinin gerektiğine inanıyorum.”

NARC’ın yöneticisi Dr.Jun-Young Lee’nin IBM Watson Araştırma Merkezi’nde; yapay zeka, bulut teknolojisi ve büyük veri üzerine 20 yıllık araştırma deneyimi bulunuyor. Dr. Lee ve ekibi şu anda NARC’ın akıllı oyun projelerini gerçekleştirmek için yürüttüğü “Project Columbus” ve “Project Magellan” üzerinde çalışıyor.

Oyuncuların tercihlerine uygun etkinlikler

Project Columbus”, oyun operasyon ve pazarlamasının büyük veri baz alınarak otomatikleştirilmesi için geliştirilen bir YZ teknolojisi. Mevcut sistem, bütün oyunculara aynı oyun içi etkinlikler ve aynı eşyaları barındıran özdeş mağazalar sunup aynı bildirimleri gönderiyor. Fakat “Columbus” uygulamaya sokulunca, oyuncuların özel tercihlerinin tahlili yapılıp kişisel etkinliklere ve pazarlamaya yansıtılacak. Hâlihazırda, bazı oyunlara uygulanmış bulunmakta ve ileride uygulama alanı genişletilecek.

Oyuncu seviyesine uygun içerikler

“Project Magellan” ise içeriğin akıllılığı ve oyun geliştirmede verim üzerine bir başka yapay zeka teknolojisi projesi. Bu teknoloji, genelden daha yavaş öğrenme eğilimindeki oyunculara özel içerik sunuyor veya onları kendilerine daha uygun içeriklere yönlendiriyor.

Ayrıca NARC, yapay zekanın, çok zamana mal olan sanat işlerinde ve kalite kontrolünde de kullanılmasını sağlayarak oyun geliştirme aşamasına hız ve kolaylık katacak teknolojiler geliştirmekte.