Milyonlarca bilgisayarı etkileyecek! Yeni tehdit...

DHA - Kaspersky, yeni bir siber saldırı dalgası tespit etti. Söz konusu saldırıların arkasındaki zararlı yazılım, Microsoft Windows işletim sistemindeki daha önce keşfedilmemiş bir açığı kullanıyor ve özellikle Orta Doğu’daki bilgisayarların kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Saldırganların kullandığı açık 9 Ekim’de Microsoft tarafından yayınlanan bir yamayla kapatıldı.

Henüz keşfedilmemiş (zero-day) sistem açıklarını kullanan saldırılar en tehlikeli siber tehditler arasında yer alıyor, çünkü saldırıya uğrayan kişiye öncesinde söz konusu açığı kapatma ve kendini savunma fırsatı vermiyor. Bu tür açıklardan faydalanmak üzere tasarlanan saldırılar, çoğu zaman siber saldırganların tüm sistemin kontrolünün ele geçirmelerine neden oluyor. Özellikle APT türü sofistike saldırılar bu senaryoyu sıklıkla hayata geçiriyor ki, son tespit edilen saldırı da bu gruba dahil.

Söz konusu Microsoft Windows saldırısı, PowerShell üzerinde yeni keşfedilen bir açığı kullanarak gerçekleştiriliyor. Saldırgan buradan sisteme sızarak sistemi ele geçirmesine yardımcı olacak ayrıcalıkları tanımlıyor. Son derece iyi kodlanmış olan saldırı, pek çok Windows sürümüne saldırarak etkisi altına alabilme yeteneğine sahip.

Saldırı, geçtiğimiz yaz aylarının sonlarında Orta Doğu’da yer alan bir düzine civarında organizasyonu hedef aldığı sırada keşfedildi. Saldırının arkasında daha önce de PowerShell arka kapılarını kullanmasıyla ünlü FruityArmor grubunun olduğu düşünülüyor. Kaspersky Lab uzmanları durumu fark ettikleri anda açığı Microsoft’a bildirdi.

Kaspersky Lab, buna benzer saldırılardan korunmak için aşağıdaki önlemleri almanızı öneriyor:

Üzerinde bilinen açıklar olan ve yakın zamanda siber saldırılarda kullanılmış yazılımları kullanmaktan kaçının.

Kullandığınız yazılımların güncellemelerini düzenli olarak yaptığınızdan emin olun. Vulnerability Assessment (güvenlik açığı değerlendirmesi) ve Patch Management (yama yönetimi) özelliklerine sahip güvenlik çözümleri kullanın.