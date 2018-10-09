Sony müjdeyi verdi! PlayStation 5 geliyor...

Sony'nin uzun zamandır beklenen; ancak resmi ağızdan hiçbir zaman doğrulanmayan PlayStation 5'le ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.

DHA - Sony'nin tepe ismi Kenichiro Yoshida, Financial Times'a verdiği röportajda yeni oyun konsollarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı: "Geldiğimiz noktada söyleyebileceğim tek şey artık yeni jenerasyon bir konsola ihtiyaç duyduğumuz olacaktır."

Yoshida her ne kadar PS5 ismini anmamış olsa da artık şüpheye hiç yer kalmadı denebilir.

Son olarak, Financial Times'ın "Sony'nin gelecekteki konsol planlarını bilen oyun yayıncılığı endüstrisindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre bir sonraki PlayStation konsolu PlayStation 4 ile benzer bir temel mimariye sahip olabilir ve yeni nesil konsolda çok büyük değişikliklere gidilmeyebilir.