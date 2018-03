Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

SPUTNİK - Rusya'da kurulan 'Embriyo 3D' isimli şirket, anne karnındaki bebeğin ultrason fotolarından faydalanarak bilgisayarda son derece ayrıntılı bir modelini oluşturuyor.

Bu modeller 3D yazıcılarla şekle şemale kavuşturuluyor.

Embriyonun modeli 3 boyutlu olarak plastiğe ve hatta altın, gümüş, platin gibi değerli madenlere basılabiliyor. ​

Expectant mothers can now get a 3D model of their unborn baby (VIDEO) https://t.co/EB6nLakceQ pic.twitter.com/gpd8ncCkrc