Twitter, tacizcilere savaş açtı

Twitter, cinsel taciz ve istismarı engellemek için daha sıkı kurallar koymaya hazırlanıyor. Twitter, pazartesi günü bir grup tüketici güvenlik savunucusu, araştırmacı ve akademisyene gönderdiği e-mail'de politikalarını belirlemek için yardım aldığını söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, yeni kurallar, rızaya dayanmayan çıplaklık içeren iletiler yapan ya da bu iletilerin kaynağı olan hesapların derhal ve kalıcı olarak kapatılmasını öngörüyor.

Ayrıca artık üçüncü taraflar bir kullanıcıdan diğerine yapılan istenmeyen cinsel içerikli yaklaşımları ihbar edebilecek. Twitter kurallarına göre daha önce sadece bu eylemlere maruz kalanlar ihbarda bulunabiliyordu.

Değişiklikler Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin attığı bir dizi tweetin ardından geldi. Dorsey bu mesajlarda Twitter'ı kullanan tacizci ve sanal zorbaların sayısını azaltacağı sözünü vermişti.

Twitter, geçen yıl oyuncu Rose McGowan'un Harvey Weinstein'le bağlantılı olduğunu söylediği bir kişinin iletişim bilgisini paylaştığı için hesabını sınırlandırdığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.

McGowan ve çok sayıda kadın Hollywood'un ünlü yapımcılarından Weinstein'ı cinsel tacizle suçlamıştı. Bu suçlamaların ardından kadınların cinsel tacize karşı seslerini duyurmak için başlattıkları MeToo hareketi de dünya çapında yaygınlık kazanmıştı.