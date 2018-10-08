Teknoloji devinden uyarı! Sakın indirmeyin...

Yazılım devi Microsoft'tan son Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik bir uyarı geldi.

DHA - Güncellemenin yüklenmesiyle kullanıcılar için kritik önemdeki bazı dosyaların silindiğini tespit eden şirket, güncellemeyi geri çekti. Yeni güncellemeyi kurmaya çalışıyorsanız; sakın uğraşmayın.

Windows 10 için 2 Ekim’de yayınlanan güncellemesi nedeniyle çok sayıda kullanıcı, bu güncellemeyi yaptıktan sonra cihazlarındaki bazı belgelerinin kaybolduğundan şikayete diyordu.

Microsoft’tan konuyla ilgili olarak resmi blogu üzerinden yapılan duyuruda, “Güncellemeden sonra bazı dosyaları eksik olan kullanıcıların raporlarını araştırırken tüm kullanıcılar için Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nin (sürüm 1809) kullanıma sunulmasını durdurduk” denildi.

Kullanıcılara eğer önceden indirdilerse, Ekim 2018 güncellemesini yüklememelerini de öneren Microsoft, “Windows 10 Ekim 2018 Güncelleme dosyalarını ‘manuel’ olarak yüklediyseniz, lütfen yeni bir güncelleme gelene kadar sisteminizi güncellemeyin" uyarısında da bulundu.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre güncelleme sorunundan etkilenen platformlar ise şunlar: Windows 10 (versiyon 1809), Windows Server (versiyon 1809), Windows 10 IoT Core (versiyon 1809), Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Windows Server 2019.

Microsoft, sözkonusu güncelleme paketi yüzünden kişisel belge ve dosyalarını kaybeden kullanıcıların ne yapması gerektiği konusunda bir açıklama yapmazken; yaşanan sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.