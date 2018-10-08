Fortnite bu kez öyle bir rekor kırdı ki...

Son dönemde en çok oynanan oyunların başında gelen Fortnite geliriyle şaşırttı. Oyun 15 Mart'tan bugüne 300 milyon dolar gelir elde etti.

Sensor Tower tarafından açıklanan rakamlar sadece Fortnite'ın iOS sürümünü kapsamıyor. Yapılan analiz sonucunda Clash Royale 200 günde 228 milyon dolar, Honor Kings 121 milyon dolar, Knives Out 114 milyon dolar gelir elde etmiş durumda.

Yapılan açıklamaya göre 15 Mart'tan bu yana oyunun iOS versiyonunda günde 1.5 milyon dolar harcanıyor. Sezon 6'nın ardından ise günlük harcamanın 2.5 milyon dolara çıktığı söyleniyor.