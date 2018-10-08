Tesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepki

Ünlü yatırımcı ve girişimci Elon Musk’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile anlaşmaya varmasının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, Tesla yatırımcılarının tepkisine yol açtı.

Musk’ın, daha önce CEO’su olduğu Tesla konusunda “yanıltıcı iddialar” kullandığı gerekçesiyle SEC Tesla ve Musk’a yönelik soruşturma başlatmış ve Musk’ı suçlu bularak kendisi ve şirketini toplam 40 milyon dolar para cezası vermiş, ayrıca Musk’ın şirketin CEO’luğundan istifa etmesi gerektiğini duyurmuştu.

Kararın ardından SEC ve Elon Musk arasında varılan anlaşmaya ilişkin Msuk, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Açığa Satış Yapan Zenginleştirme Komistesi (Shortseller Enrichment Commission / SEC) harika işler çıkarıyor. İsim değişikliği de oldukça yerinde!” dedi.

Musk’ın paylaşımının ardından, Tesla yatırımcıları Musk’a tepki göstererek, “artık Twitter üzerinden paylaşımda bulunmaması” ve “SEC’in düşmanı olmadığını anlamadı” gerektiğini söylediler.