Mars'ta görev yapacak ilk Türk: Saadet Yüncü

Mimar Saadet Yüncü, Mars’a yolculukta gezegende yerleşim alanlarının ve kolonileşmenin çalışmalarını yapacak. Yüncü, bu görevi alan ilk Türk olacak.

İngiltere’nin en kapsamlı mimarlık okullarından olan The Architectural Association AA School, 24 yaşındaki Yüksek Mimar Saadet Yüncü’nün Mars gezegenine en yakın yapıya sahip olan Ürdün’de düzenlenen araştırma ve tasarım atölyesine katılan ilk Türk olduğunu açıkladı. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Saadet Yüncü, Mars gezegeninde mimarlık çalışmalarıyla ilgili görev yapıp Mars gezegenini kolonileştirecek ekipte yer alacak.

Araştırmada, “Mars gezegeninde nasıl yapı yapabiliriz?, Yaptığımız çalışmalarla, inşaat teknikerlerinin de hangi malzemeleri oluşturulması gerekiyor?, Hangi mimari etkinlikleri kullanabiliriz?” gibi konular üzerinde eğitim görüldüğü belirtildi. Tekirdağlı Yüksek Mimar Saadet Yüncü, Araştırma çalışmalarında Mars gezegenini daha iyi anlamak için NASA bilim adamlarıyla birlikte telekonferans görüşmeleri gerçekleştirdiklerini de belirterek Vatan gazetesine şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası projede görev aldığım için çok sevinçliyim. Bu eğitimlerde mimarlık alanında çok şey öğrendim. İngiliz hocalarımızdan kentsel tasarım ve kentsel planlama gibi mimarlık alanında çok şey öğrendim. Bu alanda eğitim alıp, Mars’ta görev yapacak ilk Türk olmanın gururunu yaşıyorum. Bütün Türk gençlerinin de benim gibi başarılı olabileceğine inanıyorum. Çok çalışsınlar ve benim gibi ülkemizi hem dünyada hem de gezegenlerde temsil etsinler. "