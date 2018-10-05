İlk 'yerli üretim' logolu telefon

General Mobile, Tükiye’nin ilk yerli üretim logolu telefonunu üretmeye başladı. İkitelli’de, yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar raflardaki yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunmasını zorunlu hale getirilen “yerli üretim” logosu uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından tamamen yerli bir marka olan General Mobile, Tükiye’nin ilk yerli üretim logolu telefonunu üretmeye başladı.

General Mobile GM 9 Pro yerli üretim logosu taşıyacak

33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile de dikkat çeken firma, kısa süre önce lansmanını yaptığı yeni telefonu GM 9 Pro ve diğer tüm ürünlerinde yeri üretim logosu kullanacak.

Ticaret Bakanlığı’nın fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı düzenleme kapsamında yerli üretim logosunun yanı sıra etiket ve listelerde ürünün üretim yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor. Ayrıca tüm vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda yer alacak. GM 9 Pro’nun etikette yer alacak satış fiyatı, lansman fiyatı olan KDV dahil 2.899 TL.