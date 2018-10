FIFA 19’u fena etkiledi! Yüzde 25...

DHA - GamesIndustry.biz geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan FIFA 19’un yılın en büyük İngiliz oyunu olduğunu söylese de kutulu versiyonun satışlarında düşüş olduğu görülüyor. Siteye göre bu satışların %64’ü PS4, %35’i Xbox One versiyonu iken ancak %1’lik kısmı Nintendo Switch için.

Yaşanan ani düşüş dikkate değer görünüyor. Her yıl daha fazla insan oyunlarını kutulu satın almaktansa indirmeyi tercih ediyor. Bu yüzden kutulu oyun satışlarının düşmesi normal. Açıkçası, Origin üzerinden daha sonra full verisyona güncelleyebileceğimiz FIFA 19 erken erişimini sınırlı sayıda satışa çıkararak EA de bu durumu desteklediğini gösterdi. Ancak %25’lik düşüş FIFA 19 için beklenenden daha fazla.

Bu durumda belki Fortnite’ın etkisini görüyor olabiliriz. İngiltere’de Fortnite ve FIFA oyuncuları arasında ciddi bir kesişme var ve FIFA 19, Fortnite’ın beklenen 6. sezonunun gelişiyle aynı hafta çıkış yaptı. Belki de insanlar yeni FIFA’yı satın almaktansa Fortnite sahalarında çatışmayı tercih etmişlerdir.

Durum ne olursa olsun, FIFA’ya dayanan İngiliz oyun perakendesi zor bir haftadan sonra toparlanacaktır.

FIFA 19

Spider-Man

Shadow of the Tomb Raider

Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy

Grand Theft Auto 5

Mario Kart 8: Deluxe

The Elder Scrolls Online

NBA 2K18

Valkyria Chronicles 4

Minecraft: Xbox Edition