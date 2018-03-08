Bilim insanları ölüm sonrasını araştırdı: İşte sonuç...

İnsan bedeninin ölümden sonraki süreçte neler yaşadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu. 'Rigor mortis' olarak literatüre geçen bu süreç, her canlı için aynı şekilde gelişmiyor...

Bilim insanları bu konudaki ilk araştırmada, solucanlarda bu sürecin nasıl yaşadığını gözlemledi. Ortaya ise ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre, insan bedeninin ölümden sonra yaşadığı ‘rigor mortis’ adı verilen süreç, solucanlarda henüz organizmalar canlıyken başlıyor.

Bir solucanın ölüm anını görüntüleyen bilim insanları ölüm anının başlangıcından itibaren solucanın verdiği tepkileri inceledi.

Bir solucanın ölüm anını görüntüleyen bilim insanları ölüm anının başlangıcından itibaren solucanın verdiği tepkileri inceledi. Ölmekte olan hayvanın vücudunda yaşanan hareketleri takip eden İngiltere’de bulunan University College London’da görevli araştırmacılar, elde ettikleri verilerin, insanlarda yaşla birlikte gelen ölümcül hastalıkların daha iyi anlaşılarak engellenmesinde büyük bir adım olduğu görüşünde.

Araştırmayı yürüten ekipte görevli bilim insanı Profesör David Gems, “bugüne kadar hücre ölümleri yoğun şekilde araştırıldı ancak tüm organizmanın ölümü ve bu süreç hakkında çok daha az şey biliniyor” ifadelerini kullanıyor ve elde ettikleri sonuçların önemine vurgu yapıyor.