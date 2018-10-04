Uzmanlardan uyarı: Ciddi sonuçları olacak

Yeni bir iklim değişikliği raporuna göre, 1,5 veya 2 derecelik bir küresel ısınmanın Dünya için farklı boyutlarda ciddi sonuçları olacak.

DW TÜRKÇE / Dünya'nın küresel ısınma nedeniyle 1,5 derece veya 2 derece ısınmasının ciddi boyutta etkileri olacak. Bu saptama, Güney Kore’nin İncheon kentinde bir araya gelen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) gelecek hafta yayınlayacağı raporda yer alıyor.

Dünyanın önde gelen iklim araştırmacıları, İncheon’da bir hafta boyunca küresel ısınmayı 1,5 derecede tutabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunacak. Bu toplantının başında bir konuşma yapan IPCC Başkanı Lee Hoe Sung, Paris İklim Anlaşması’nın 2015'te imzalandığı zaman 2 derecelik küresel ısınma yerine 1,5 derecelik ısınma ile hangi risklerin önüne geçildiğinin "tam olarak” farkında olunmadığını ifade etti.

Lee, bilim insanlarının yıllardır iklim değişikliğinin "aşırı hava durumlarına” sebep olacağına dair uyardıklarını hatırlatarak, "Geçen aylarda Dünya’nın her tarafından yaşanan sıcak hava dalgası, orman ve geniş kapsamlı yangınlar ile şiddetli yağışlar bu uyarıların önemini ortaya çıkartıyor” dedi.

Katoviçe'deki COP24

IPCC daha önce, küresel ısınmanın 1,5 derece olması durumunda yaşanacak sonuçların ne olduğunu ve ısınmanın 1,5 derecede tutulmasının nasıl sağlanabileceğini bir raporda sunmasıyla görevlendirilmişti. Panel, İncheon'daki beş günlük oturumun ardından 8 Ekim tarihinde bu raporunu açıklayacak. Toplamında 91 yazar ve 250 araştırmacının katkı sağladığı raporda, yaklaşık 24 bin uzman tarafından yazılmış altı bin yayın incelendi.

IPCC’nin açıklayacağı raporun Aralık ayında Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP24) için de bir temel oluşturması bekleniyor. Pazartesi günü IPCC kapsamında İncheon'da görüşmelere başlayan heyetler bu raporun Katoviçe için "önemli bir itici güç” olacağını belirtiyor. Raporun özellikle Talanoa-Diyalog adıyla bilinen ve Paris İklim Anlaşması'na imza atan ülkelerin o ana kadar alınan önlemleri tartıştığı diyalog süreci için de önemli olacağı ifade ediliyor.

Mercanlar yok olabilir

2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması ile birlikte küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını sağlamak üzere anlaşılmıştı. Bu anlaşma kapsamında anlaşmaya taraf olan ülkeler 2020 yılına kadar yükselttikleri iklim hedeflerini ortaya koymaları gerekiyor.

Alman Heinrich Böll Vakfı'nda uluslararası iklim politikaları konusunda uzman olan ve İncheon’daki panele katılan Linda Schneider, her ne kadar 2 derecelik ile 1,5 derecelik küresel ısınma hedefinin arasında büyük bir fark yokmuş gibi gözükse de, Dünya için bu farkın büyük olduğunu ifade etti. Schneider, sanayileşme öncesi döneme göre 2 derece ısınma sonrasında Dünya’da mercanların kalmayacağını belirtirken, 1,5 derecelik bir ısınma söz konusu olduğunda en azından mercan topluluklarının üçte birinin hayatta kalma şansının olduğunu ifade etti.