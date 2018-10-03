Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter'a verildi.
3 Ekim 2018 13:01
2018 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Bu yıl Nobel Kimya Ödülü'ne Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter layık görüldü.
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