3 Ekim 2018 13:01

2018 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2018 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Bu yıl Nobel Kimya Ödülü'ne Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter layık görüldü.
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Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter'a verildi.

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