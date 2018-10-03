Instagram tüm dünyada çöktü

Milyonlarca kullanıcısı olan dev sosyal medya ağı Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram çöktü mü, sorun ne merak ediyor.

Dünyadan haberdar olmak isteyenler Instagram’a giriş yapıyor ancak “Üzgünüz akış yenilenemedi. Tekrar dene.” mesajı ile karşılaşıyor. Reuters haber ajansı da bir son dakika gelişmesi olarak, Instagram'ın çöktüğünü doğruladı.

Dev sosyal medya platformu Instagram’a kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Instagram’a girenler ‘akış yenilenemedi’ uyarısı ile karşılaşıyor. Bağlantı sorunu nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde erişim sağlanamadığı iddia ediliyor. Ancak konuya ilişkin Instagram’dan resmi bir açıklama henüz yok.

Reuters haber ajansı da bir son dakika gelişmesi olarak Instagram’ın çöktüğünü duyurdu. Instagram TSİ 10:00 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı ‘5xx Server Error’ hatası ile karşılaştı. Kullanıcıların bazıları ise ‘Akış Yenilemedi’ uyarısı ile karşılaştı.