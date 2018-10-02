Faks makinelerindeki tehlikenin farkında mısınız?

DHA - Las Vegas'taki bir uluslararası hacker kongresinde yapılan sunuma göre, faks makineleri işletmelerin siber güvenliğini tehdit ediyor. DEF CON'daki araştırmacılar, günümüz işletmelerinde daha modern, internet tabanlı teknolojilerle aynı şifreleme önlemleriyle gelmeyen faksların devam eden kullanımı konusunda bir grup endişeyi seslendirdiler.

Araştırmacılardan Yaniv Balmas, "pek çok faks makinesinin hiçbir güvenlik önlemi olmadığı - kesinlikle hiçbir şeyin bulunmadığı" uyarısında bulundu.

Faks makineleri genellikle bir şirketin dahili sunucularına bağlı oluyorlar ve zincirdeki "zayıf noktayı" kullanan bilgisayar korsanlarının daha geniş ağa ve diğer hassas verilere erişebilmelerine olanak sağlıyorlar.

Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini içeren hepsi bir arada yazıcılar, şirket ofisleri genelinde büyük ölçüde yaygın olsa da, savunmasız olarak belirtilen bir diğer cihaz grubuydu. Amerikan BT sağlayıcısı HP, özellikle Balmas'ın araştırmasının bulduğu zayıflıkları düzeltmek için yazıcıları için bir yama yayınlamış durumda.

Fakslar, e-posta ve bulut tabanlı depolama hizmetleri karşısında giderek daha fazla önem kaybediyor olsalar da bu teknoloji, birçok profesyonel ortamda hala yaygın olarak kullanılıyor.

Bu durum, kısmen, e-postalardan farklı olarak mahkemede görsel kanıt olarak kabul edilen, daha güvenilir veya daha az değişiklik göstermeye eğilimli olarak görülen faksların yasal statüsünden kaynaklanıyor.

Birleşik Krallık'taki Ulusal Sağlık Servisi - personel ile iletişim için çağrı cihazları ağını geniş çaplı bir şekilde kullanmaya devam ediyor - aynı zamanda hala kullanımda olan binlerce faks makinesine sahip ve geçtiğimiz yıl sağlık hizmetine düzenlenen büyük bir siber saldırı sonrasında güvenlik endişeleriyle boğuşmaya devam ediyor.